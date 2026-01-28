Los embalses de Huelva alcanzan casi el 82% de su capacidad tras las últimas lluvias

Los embalses que abastecen a la provincia de Huelva atraviesan uno de sus mejores momentos hídricos de los últimos años. Según los datos conocidos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las presas de la demarcación Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentran al 81,98% de su capacidad, con un volumen almacenado de 914 hectómetros cúbicos.

Este nivel supone un incremento de 68 hectómetros cúbicos en apenas dos semanas, lo que representa una subida del 6,1%, y consolida una tendencia claramente positiva tras las lluvias registradas en lo que va de año. En comparación con la misma fecha de 2025, los embalses onubenses cuentan con 485 hectómetros cúbicos más, mientras que el volumen actual supera en 283 hectómetros cúbicos la media de los últimos años.

Estos datos sitúan a la cuenca onubense como una de las más saneadas de Andalucía en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos, muy por encima de la media regional, que se sitúa en torno al 58% de capacidad. La evolución registrada refuerza las garantías de abastecimiento tanto para el consumo humano como para los usos agrícolas e industriales en la provincia, alejando, al menos a corto y medio plazo, los escenarios de restricciones que marcaron ejercicios anteriores.