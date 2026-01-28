Un águila pigargo europea sobrevuela el embalse de Aracena, una visita excepcional en Huelva

Un ejemplar de águila pigargo europea (Haliaeetus albicilla), la mayor rapaz de Europa, ha sido observado sobrevolando las dehesas y las orillas del embalse de Aracena, en los límites del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se trata de una presencia muy poco habitual en el sur peninsular y considerada una auténtica rareza ornitológica.

La observación corresponde a una hembra inmadura identificada como ‘Moselle’, cuya presencia en este enclave se ha repetido durante los tres últimos años. El seguimiento ha sido posible gracias al emisor GPS que le fue instalado en Francia cuando aún se encontraba en el nido, lo que ha permitido confirmar su identidad y trayectoria.

‘Moselle’ nació en libertad en julio de 2023 en la región de Lorena, en el departamento francés de Mosela. Desde entonces, el equipo de seguimiento del centro de reintroducción Aigles du Léman ha documentado sus desplazamientos por la costa mediterránea de Francia y España hasta llegar en varias ocasiones a la provincia de Huelva.

El veterinario Javier Vázquez, de la Asociación Lutra, ha logrado grabar imágenes del ave sobre el embalse de Aracena mientras era perseguida por dos gansos del Nilo (Alopochen aegyptiaca), que intentaban expulsarla de su territorio.

El águila pigargo europea es una especie propia de hábitats costeros, marismas y grandes ríos del norte del continente, con una dieta basada en peces, aves acuáticas y carroña. Durante el invierno son frecuentes sus desplazamientos hacia el sur, lo que explica que la mayoría de las citas en España se concentren en esta época. En el embalse de Aracena ya se detectó en 2019 otra especie nórdica poco común, el colimbo grande (Gavia immer), observado pescando en sus aguas.