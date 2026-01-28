Las diputaciones andaluzas coordinan en Sevilla la estrategia común de la campaña del 8M 2026

Las ocho diputaciones andaluzas han celebrado en Sevilla un encuentro de coordinación para definir una estrategia común de la campaña institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, correspondiente a 2026. En estas jornadas de trabajo ha participado la diputada de Igualdad y Familias de la Diputación Provincial de Huelva, Mar Martín Florido, en una cita que cuenta con más de dos décadas de trayectoria unificando el mensaje de las provincias andaluzas con motivo del 8M.

El encuentro, organizado este año por la Diputación de Sevilla como institución anfitriona, tiene como objetivo consensuar las líneas estratégicas, el manifiesto institucional y los principales recursos comunicativos de la campaña, reforzando así su coherencia y alcance en todo el territorio andaluz. Las diputaciones trabajan de forma conjunta tanto en la propuesta audiovisual como en el intercambio de experiencias y proyectos innovadores en materia de igualdad.

Mar Martín Florido ha subrayado que la unidad de las diputaciones “es la mejor forma de avanzar en la igualdad y de lograr que el mensaje llegue de manera más directa y cohesionada al mayor número de personas”. En este sentido, ha señalado que la coordinación mantenida durante más de veinte años ha demostrado su eficacia para conectar territorios y generaciones, poniendo el foco en el papel clave de la educación.

La diputada onubense ha avanzado que la campaña del 8M de 2026 tendrá “un enfoque intergeneracional, cercano y adaptado a la realidad social”, con especial atención a la juventud, reconociendo los avances logrados y señalando los retos que aún persisten para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

En la apertura del encuentro, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado la importancia de la cooperación institucional y ha defendido la igualdad como un compromiso compartido. “La unidad institucional amplifica el impacto social y garantiza que los derechos conquistados se traduzcan en oportunidades reales para todas las mujeres, con independencia del territorio en el que vivan”, ha señalado.

Las jornadas de coordinación, en las que participan responsables políticas y equipos técnicos de las áreas de Igualdad de todas las provincias andaluzas, permiten consensuar un mensaje único y socialmente relevante, además de trabajar de manera conjunta en la campaña audiovisual del 8M, que incide en la sensibilización social, el pensamiento crítico y la alerta frente a discursos que perpetúan desigualdades bajo nuevas apariencias. Como cierre, las personas participantes realizarán una visita al Real Alcázar de Sevilla guiada desde una perspectiva de género.