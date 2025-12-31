Los embalses de Huelva cierran 2025 al 69,4% de su capacidad tras ganar 21 hectómetros cúbicos en una semana

Los embalses que abastecen a la provincia de Huelva finalizarán 2025 con 774 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supone el 69,42% de su capacidad total, tras registrar un incremento de 21 hectómetros cúbicos en la última semana, según los datos conocidos por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La demarcación Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, de la que depende el abastecimiento hídrico de gran parte de la provincia, presenta así uno de los mejores balances de toda Andalucía, muy por encima de la media regional, que cierra el año al 48,35% de su capacidad total.

En comparación con la misma semana de 2024, los embalses onubenses almacenan 300 hectómetros cúbicos más, lo que confirma una clara recuperación de los recursos hídricos tras varios ejercicios marcados por la sequía. Además, los datos actuales superan ampliamente la media de los últimos ocho años, situada en 594 hm³, con 180 hectómetros cúbicos másque el promedio.

Este comportamiento positivo refuerza la seguridad hídrica de la provincia de cara a 2026, especialmente en un territorio clave para el consumo urbano, la agricultura y la actividad industrial. La evolución favorable de los embalses onubenses contrasta con otras cuencas andaluzas, que, aunque también han mejorado, se mantienen en porcentajes más ajustados.

A nivel regional, Andalucía termina el año con 5.776 hectómetros cúbicos embalsados, un 48,35% de su capacidad, tras aumentar 108 hm³ en una semana. No obstante, la cuenca onubense se consolida como una de las más sólidas del mapa andaluz, ofreciendo un escenario más optimista para los próximos meses.

Desde la Junta de Andalucía se subraya que, pese a la mejora generalizada, es necesario mantener una gestión responsable del agua y continuar impulsando infraestructuras y medidas que garanticen el abastecimiento y el uso sostenible de los recursos hídricos.