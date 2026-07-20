El Educa Bus acerca la educación ambiental a escolares de Mazagón

El Educa Bus, una unidad móvil itinerante dedicada a la educación ambiental, ha hecho parada en Mazagón, donde decenas de escolares que participan en el campamento municipal han conocido, de forma práctica e interactiva, los principales desafíos climáticos y ambientales de Andalucía.

Durante la visita, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez, acompañado por el concejal de Deportes, Educación y Salud de Moguer, Juan Manuel Cerpa, destacó que esta iniciativa pretende fomentar hábitos responsables y reforzar la conciencia ambiental entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes.

Cofinanciado con fondos FEDER, el proyecto combina paneles informativos, contenidos interactivos, talleres participativos y tecnologías como la realidad virtual y aumentada para ofrecer una experiencia educativa innovadora.

La exposición se estructura en torno a cuatro grandes áreas: gestión forestal y biodiversidad, economía circular, cambio climático y digitalización ambiental e innovación.

Además de las actividades dirigidas a grupos concertados, como centros educativos y asociaciones, el Educa Bus también abre sus puertas al público general en horario de tarde con acceso gratuito.

Con esta iniciativa se busca acercar la educación ambiental a municipios de toda Andalucía y promover una mayor implicación de la ciudadanía en la protección del entorno y la lucha contra el cambio climático.