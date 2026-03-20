El dragado del puerto de El Terrón moviliza 755.000 euros y eleva a casi 2 millones la inversión desde 2019

La Junta de Andalucía ejecuta actualmente una inversión de 755.000 euros en los trabajos de mejora de la navegabilidad del puerto de El Terrón, en Lepe, una actuación que permitirá recuperar el calado y garantizar la operatividad de la actividad pesquera y náutica.

Esta intervención forma parte de una estrategia inversora que, desde 2019, ha destinado 1.962.672 euros a la mejora de las instalaciones portuarias leperas, dentro de un esfuerzo global de más de 33 millones de euros en los puertos de la provincia de Huelva.

Los trabajos en marcha se desarrollan sobre una superficie de aproximadamente 79.000 metros cuadrados y permitirán alcanzar un calado de 2,5 metros, con la movilización de unos 80.000 metros cúbicos de sedimentos. La previsión es que la actuación concluya en un plazo de dos semanas, adelantándose en dos meses al calendario inicial.

El proyecto cuenta con financiación mayoritaria de la Junta de Andalucía, que aporta el 79,34% del presupuesto, mientras que el 20,66% restante corre a cargo de la Asociación Náutico-Deportiva El Terrón, en un modelo de colaboración público-privada.

El puerto de El Terrón dispone de una superficie total de 6,9 millones de metros cuadrados, de los que más de 6,6 millones corresponden a lámina de agua. En la zona náutica se gestionan 132 atraques por parte de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y otros 210 por la asociación deportiva, además de contar con infraestructura pesquera, 59 cuartos de armadores y zona de varadero.

Entre las actuaciones realizadas en los últimos años destacan la ampliación de pantalanes, la mejora de espacios públicos, la creación de aparcamientos y áreas de pesca, así como intervenciones para reforzar la seguridad y las condiciones de trabajo del sector.

La actuación actual introduce además un sistema innovador de recuperación del calado mediante inyección de agua a baja presión, que permite desplazar los sedimentos aprovechando las corrientes naturales, minimizando así el impacto ambiental en un entorno sensible como la ría del Piedras.

Con esta intervención, la Junta busca consolidar la actividad económica vinculada al puerto, clave para el sector pesquero, el turismo y el desarrollo local del municipio de Lepe.