Dos personas afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Calañas

Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio registrado en la madrugada de este domingo en una vivienda de la localidad onubense de Calañas, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso se produjo en torno a las 1:30 horas, cuando el centro coordinador recibió varias llamadas alertando de un incendio en una vivienda ubicada en un bloque de pisos de la calle Las Lomas. De inmediato se activó un operativo en el que participaron los Bomberos del Consorcio Provincial, efectivos sanitarios del 061, Policía Local y Guardia Civil.

A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron que dos personas habían quedado atrapadas en el tercer piso del edificio. Los bomberos procedieron a la extinción del fuego, que afectó principalmente a la vivienda situada en la primera planta, mientras que las dos plantas superiores resultaron afectadas por una importante acumulación de humo.

Como consecuencia del siniestro, un hombre de 34 años y una mujer de 28 años fueron atendidos por los servicios sanitarios en el lugar y posteriormente evacuados al Hospital Comarcal de Riotinto por inhalación de humo.

El suceso quedó controlado sin que se hayan registrado daños personales de mayor gravedad, mientras que las causas del incendio están siendo investigadas.