Dos heridos en una colisión frontolateral en la A-492, a la altura de Aljaraque

Dos personas han resultado heridas este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-492, a la altura del kilómetro 6, en el término municipal de Aljaraque, concretamente en la zona de Los Pinos. El siniestro se ha producido por una colisión frontolateral entre dos turismos, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

El conductor de uno de los vehículos tuvo que ser excarcelado por los bomberos tras quedar atrapado en el interior del habitáculo. Presentaba una fuerte contusión en el pecho, un corte en el brazo y dolor en las caderas, por lo que fue trasladado al hospital junto al otro conductor implicado para su valoración médica.

Uno de los coches impactó contra la bionda de protección, lo que obligó a la Guardia Civil de Tráfico a solicitar su retirada para poder restablecer la circulación con normalidad en la vía.

En el dispositivo de emergencia intervinieron efectivos del parque de bomberos de Aljaraque, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios y personal de mantenimiento de carreteras. Las causas del accidente están siendo investigadas.