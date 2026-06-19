Doñana busca la fórmula para garantizar el futuro de los frutos rojos

El proyecto Doñana Regenera ha dado un paso más y ha pasado del análisis a la acción. Agricultores, investigadores, técnicos y representantes empresariales se han reunido en Almonte en la primera Mesa de Trabajo de Frutos Rojos para comenzar a definir propuestas concretas que ayuden a garantizar el futuro del sector en el entorno de Doñana.

La jornada ha servido para identificar los principales retos a los que se enfrentan las explotaciones agrícolas, entre ellos la gestión eficiente del agua, la sostenibilidad ambiental, la disponibilidad de mano de obra, la imagen exterior del sector o la adaptación a los cambios de los mercados internacionales.

Uno de los mensajes que más consenso generó fue la necesidad de avanzar hacia modelos agrícolas más sostenibles sin poner en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones. Los participantes coincidieron en que la protección ambiental y la rentabilidad deben caminar de la mano para asegurar el futuro de miles de familias que dependen de la producción de frutos rojos.

Durante el encuentro también se puso en valor el esfuerzo realizado por el sector en los últimos años en materia de tecnificación, innovación, certificaciones de calidad y adaptación a las exigencias de los mercados internacionales, consolidando al entorno de Doñana como uno de los principales polos productores de berries de Europa.

La mesa de trabajo identificó cuatro líneas prioritarias de actuación. La primera apuesta por el uso de biochar o biocarbón para mejorar la calidad del suelo y optimizar el aprovechamiento del agua. La segunda plantea la implantación de setos perimetrales para favorecer la biodiversidad y el control natural de plagas. Una tercera propuesta se centra en los llamados alomados de precisión para reducir pérdidas de agua en los cultivos, mientras que la cuarta apuesta por reforzar la comunicación y mejorar la percepción social y comercial de la agricultura desarrollada en el entorno de Doñana.

Los asistentes coincidieron en que estas iniciativas presentan un elevado interés, aunque consideran necesario seguir desarrollando experiencias piloto y estudios técnicos que permitan evaluar su viabilidad antes de una implantación más amplia.

El proyecto, impulsado por la Estación Biológica de Doñana, la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, ASAJA-Sevilla y la Sociedad Gaditana de Historia Natural, continuará durante los próximos meses con nuevas acciones destinadas a trasladar estas propuestas al terreno y convertirlas en herramientas útiles para el futuro del sector de los frutos rojos.