Doñana acelera su recuperación con el 83% de las actuaciones ya en marcha

El Parque Nacional de Doñana continúa avanzando en su proceso de recuperación ambiental. El Grupo de Trabajo Técnico del Marco de Actuaciones para Doñana ha celebrado una nueva reunión de seguimiento en la que se ha marcado como principal objetivo la restauración hidrológica de cauces y arroyos, considerada una de las actuaciones clave para garantizar el futuro del espacio protegido.

El balance presentado durante el encuentro refleja que ya se han puesto en marcha 44 de las 55 medidas contempladas en el plan, lo que supone un 83% del total previsto. Además, cuatro actuaciones ya han sido completadas y la inversión movilizada supera el 60% de los 348 millones de euros incluidos inicialmente en el programa.

La reunión estuvo presidida por primera vez por la nueva comisionada para el Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, quien destacó la importancia de mantener un seguimiento constante de cada una de las actuaciones en marcha.

Según explicó, el objetivo del plan no pasa únicamente por frenar el deterioro del espacio natural, sino por revertirlo de manera definitiva mediante actuaciones que permitan recuperar sus ecosistemas y garantizar su conservación a largo plazo.

La recuperación de recursos hídricos, la mejora de los cauces naturales y la restauración de los ecosistemas acuáticos continúan siendo algunos de los pilares fundamentales de una estrategia diseñada para reforzar la resiliencia de Doñana frente a los efectos del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales.

Con estas actuaciones, el Gobierno busca consolidar la recuperación de uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, considerado un enclave fundamental para la biodiversidad y un referente internacional en conservación ambiental.