Bonares estrena un nuevo centro de día para mayores con 30 plazas

Bonares cuenta desde hoy con un nuevo centro de día para personas mayores, una infraestructura que ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros y que permitirá atender a 30 usuarios mediante un modelo de cuidados centrado en la persona.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha inaugurado este jueves las instalaciones junto al alcalde de Bonares, Juan Antonio García, y representantes institucionales y de la empresa gestora del servicio.

El nuevo recurso ha contado con una financiación de 900.000 euros aportados por la Junta de Andalucía a través de los fondos europeos Next Generation, mientras que la inversión total ronda los dos millones de euros.

El centro dispone de 30 plazas distribuidas en dos unidades de convivencia independientes, cada una con comedor y sala de estar para 15 usuarios. Este sistema busca crear entornos más acogedores y personalizados, favoreciendo la autonomía y el bienestar de las personas mayores.

La actuación forma parte del programa autonómico destinado a la construcción y ampliación de centros para mayores y personas con discapacidad, financiado con fondos europeos. En la provincia de Huelva, esta línea de ayudas ha permitido movilizar 9,2 millones de euros para once proyectos.

Durante la inauguración se destacó que el objetivo de este modelo es acercar los servicios asistenciales a las necesidades reales de los usuarios, apostando por espacios más humanos y adaptados frente a los grandes complejos residenciales.

Con la apertura de este centro de día, Bonares amplía su red de atención a las personas mayores y da respuesta a una demanda histórica del municipio, incorporando un servicio destinado a mejorar la calidad de vida de sus vecinos de mayor edad y facilitar el apoyo a sus familias.