Corrales se incorpora a la FP pública con un ciclo vinculado a la naturaleza y el empleo

La Formación Profesional dará un paso histórico el próximo curso en Corrales. El IES Juan Antonio Pérez Mercader estrenará el ciclo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, convirtiéndose por primera vez en un centro integrado en la red pública andaluza de Formación Profesional.

La nueva enseñanza ha sido presentada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, y el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, como una apuesta vinculada a uno de los sectores con mayores posibilidades de inserción laboral en la provincia: el turismo activo, las actividades deportivas al aire libre y la educación ambiental.

El ciclo permitirá formar a profesionales especializados en senderismo, cicloturismo, rutas ecuestres, actividades acuáticas, campamentos, ocio educativo y dinamización de grupos en espacios naturales. Además, los estudiantes adquirirán conocimientos relacionados con la organización de actividades físico-deportivas, primeros auxilios y gestión de situaciones de emergencia.

La implantación de esta nueva oferta forma parte de la planificación de Formación Profesional diseñada para el curso 2026-2027 en la provincia de Huelva, que alcanzará las 12.041 plazas públicas de nuevo ingreso, un 58% más que en 2018.

La oferta provincial contará con 288 enseñanzas entre ciclos formativos y cursos de especialización distribuidos por todo el territorio. Entre las novedades figuran también nuevos ciclos relacionados con la construcción, la automoción, la fabricación mecánica, la asistencia a la dirección o la imagen para el diagnóstico, además de formaciones pioneras como el curso de Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paleta Curados en Jabugo.

La Junta estima que las nuevas implantaciones supondrán inicialmente la creación de 340 plazas, una cifra que alcanzará las 650 cuando todas las enseñanzas estén plenamente desarrolladas.

El plazo para solicitar plaza en los ciclos de Formación Profesional permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía o en los centros educativos elegidos como primera opción.