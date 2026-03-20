La diseñadora Carmen Vega, Premio a la mujer profesional autónoma de Andalucía
La artesana ayamontina recibirá el galardón en la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo en un acto en Almería
La diseñadora María del Carmen Vega Bernal, afincada en Ayamonte, ha sido reconocida con el Premio a la mujer profesional autónoma de Andalucía en la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo, impulsados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
El galardón, que cuenta con una dotación económica de 4.800 euros, será entregado este lunes 23 de marzo en un acto que se celebrará en Almería y que estará presidido por la consejera Rocío Blanco.
Carmen Vega, Maestra Artesana especializada en la confección de trajes de flamenca y sastrería regional, ha sido distinguida por su trayectoria profesional y por su papel como referente en el sector, fomentando el talento y el liderazgo femenino dentro del trabajo autónomo.
La diseñadora cuenta con una amplia carrera reconocida con distintos premios en el ámbito de la artesanía y ha sido pionera en su especialidad, logrando la autorización para el uso del distintivo de calidad artesanal y la declaración de su taller como Punto de Interés Artesanal.
Junto a Vega, el jurado ha premiado en esta primera edición a otros profesionales y entidades destacadas del sector, entre ellos Juan Pablo Martínez Sánchez y Pablo Tito por su trayectoria profesional, Adrián Fernández Puerto como joven autónomo, Estefanía Escolano Ávila en innovación, Javier Espinosa Mateos por su compromiso social y la Asociación ATA-A por su labor de difusión y apoyo al trabajo autónomo.
Estos premios nacen con el objetivo de reconocer el papel del trabajo por cuenta propia en Andalucía y poner en valor la contribución de autónomos y entidades al desarrollo económico y social de la comunidad.