La diseñadora Carmen Vega, Premio a la mujer profesional autónoma de Andalucía

La diseñadora María del Carmen Vega Bernal, afincada en Ayamonte, ha sido reconocida con el Premio a la mujer profesional autónoma de Andalucía en la primera edición de los Premios al Trabajo Autónomo, impulsados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

El galardón, que cuenta con una dotación económica de 4.800 euros, será entregado este lunes 23 de marzo en un acto que se celebrará en Almería y que estará presidido por la consejera Rocío Blanco.

Carmen Vega, Maestra Artesana especializada en la confección de trajes de flamenca y sastrería regional, ha sido distinguida por su trayectoria profesional y por su papel como referente en el sector, fomentando el talento y el liderazgo femenino dentro del trabajo autónomo.

La diseñadora cuenta con una amplia carrera reconocida con distintos premios en el ámbito de la artesanía y ha sido pionera en su especialidad, logrando la autorización para el uso del distintivo de calidad artesanal y la declaración de su taller como Punto de Interés Artesanal.

Junto a Vega, el jurado ha premiado en esta primera edición a otros profesionales y entidades destacadas del sector, entre ellos Juan Pablo Martínez Sánchez y Pablo Tito por su trayectoria profesional, Adrián Fernández Puerto como joven autónomo, Estefanía Escolano Ávila en innovación, Javier Espinosa Mateos por su compromiso social y la Asociación ATA-A por su labor de difusión y apoyo al trabajo autónomo.

Estos premios nacen con el objetivo de reconocer el papel del trabajo por cuenta propia en Andalucía y poner en valor la contribución de autónomos y entidades al desarrollo económico y social de la comunidad.