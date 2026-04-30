Diputación y Universidad de Huelva presentan un libro que recorre la historia de Aracena desde sus orígenes

La Diputación de Huelva y la Universidad de Huelva han presentado un nuevo volumen dedicado a Aracena dentro de la colección La Provincia de Huelva. Historia de sus Villas y Ciudades, un proyecto editorial que tiene como objetivo acercar el conocimiento histórico de los municipios onubenses a la ciudadanía.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos de la institución provincial, ha contado con la participación del presidente de la Diputación, David Toscano; el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero; la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, Reyes Sánchez Herrera; la directora de la Cátedra de la Provincia, Yolanda Pelayo Díaz; y el autor de la obra, el investigador y archivero Eduardo Romero Bomba.

La publicación, con una tirada de 300 ejemplares, se suma a una colección que busca ofrecer una visión rigurosa y accesible de la evolución histórica de los municipios de la provincia. Durante la presentación, Toscano destacó que este proyecto permite “conocer mejor nuestros pueblos y comprender el proceso histórico que ha ido moldeando esta tierra”, subrayando además el valor de redescubrir elementos emblemáticos de Aracena como su castillo o la Gruta de las Maravillas.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva puso en valor la colaboración institucional y el papel del conocimiento como herramienta para entender el presente y proyectar el futuro, destacando la importancia de iniciativas que acercan la investigación académica a la sociedad.

El libro ofrece un recorrido completo por la historia de Aracena, desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta la actualidad, abordando etapas como la romanización, el periodo andalusí, el desarrollo medieval en torno al Cerro del Castillo y las transformaciones sociales y urbanas de los siglos XIX y XX. Entre los hitos destacados, se incluye la apertura de la Gruta de las Maravillas al turismo en 1914, clave en la proyección del municipio.

El autor ha señalado que el principal desafío ha sido sintetizar una historia amplia y compleja sin perder el rigor, con el objetivo de hacerla comprensible y accesible al conjunto de la ciudadanía.

Con esta nueva publicación, la colección continúa consolidándose como una herramienta fundamental para preservar y difundir la memoria histórica de la provincia a través de sus localidades.