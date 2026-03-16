La Diputación publica los facsímiles de la ‘Carta Ejecutoria de Juana I de Castilla’ de 1508 y del Privilegio de Villazgo de Cumbres de Enmedio

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Archivo, ha publicado las ediciones facsimilares de la ‘Carta Ejecutoria de Juana I de Castilla de 1508’ y del Privilegio de Villazgo de Cumbres de Enmedio, dos documentos de gran valor histórico para la provincia. Los vicepresidentes de la institución provincial, Manuel Cayuela y Alberto Fernández, han entregado estas publicaciones a las alcaldesas de Gibraleón, Lourdes Martín, y de Cumbres de Enmedio, María Reyes Páez.

Estas ediciones se enmarcan en la labor que desarrolla la Diputación para conservar, proteger y difundir el patrimonio documental de los archivos municipales de la provincia, facilitando además el acceso a investigadores y ciudadanos interesados en la historia local.

La ‘Carta Ejecutoria de Juana I de Castilla’ de 1508 recoge uno de los litigios territoriales más relevantes entre los concejos de Gibraleón y Huelva, relacionado con la posesión de distintos enclaves costeros como La Punta del Pinar, La Estaca, La Peguera, Grosa la Mar, Punta Umbría o el Portil. El documento incluye la resolución de un pleito emitido en 1495 por el bachiller Alonso Gómez de Palenzuela y se conserva en el Archivo Municipal de Gibraleón.

Este documento, redactado en pergamino —soporte reservado a los actos de mayor valor jurídico—, permite conocer los intereses económicos de la época, vinculados a las pesquerías del Portil, la explotación forestal de los pinares y el control del litoral entre los ríos Odiel y Piedras. La edición incluye transcripción y estudio introductorio del historiador y archivero Manuel Torres Toronjo.

Por su parte, la edición facsimilar del Privilegio de Villazgo de Cumbres de Enmedio, concedido el 22 de abril de 1557, permite divulgar uno de los documentos más antiguos conservados en la provincia. Se trata de una copia autenticada datada en 1640 que consta de 16 folios y que se conserva en el Archivo de la Nobleza de Toledo. El estudio histórico ha sido realizado por la historiadora y archivera Inmaculada Nieves Gálvez.

Con estas publicaciones, la Diputación continúa ampliando su colección de ediciones facsimilares, una iniciativa que comenzó a finales del siglo pasado para difundir los documentos más relevantes de los archivos municipales. Hasta el momento se han publicado más de una veintena de facsímiles vinculados a distintos municipios de la provincia.

El objetivo de este proyecto es preservar los documentos originales, facilitar su consulta y contribuir a un mejor conocimiento de la historia de los pueblos de Huelva, reforzando además el valor cultural y patrimonial de estos archivos históricos.