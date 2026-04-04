La Diputación lleva el programa ‘Geoescuela’ a diez centros para impulsar la candidatura a Geoparque de la Unesco

La Diputación Provincial de Huelva está desarrollando el programa ‘Geoescuela’ en diez centros educativos de la provincia, una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo Geotrans que tiene como objetivo reforzar la candidatura del territorio a Geoparque Mundial de la UNESCO.

El programa, impulsado a través del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos y cofinanciado por fondos FEDER dentro del programa Interreg España-Portugal, se dirige al alumnado de quinto y sexto de Educación Primaria, una etapa clave para fomentar el conocimiento del entorno natural y la sensibilización ambiental.

Los centros participantes se encuentran en municipios como Almonaster la Real, Berrocal, Cala, Corteconcepción, Encinasola, Higuera de la Sierra, Rosal de la Frontera, Zufre, El Campillo y El Repilado, en Jabugo. En todos ellos se están desarrollando actividades que combinan formación en el aula con salidas al medio natural, permitiendo al alumnado conocer de primera mano el patrimonio geológico, cultural y ambiental de su entorno.

El programa incluye contenidos adaptados al currículo educativo y a los criterios de la UNESCO para los Geoparques, además de formación específica para el profesorado. Entre las acciones realizadas destacan visitas a enclaves de interés geológico y excursiones a otros municipios del territorio, fomentando así una visión global del proyecto.

La iniciativa culminará con una jornada conjunta en la que los estudiantes expondrán los trabajos realizados, consolidando así el aprendizaje adquirido y su implicación en el proyecto.

Desde la Diputación destacan que ‘Geoescuela’ se configura como una herramienta fundamental para fomentar el arraigo social del futuro Geoparque, implicando a la comunidad educativa en la puesta en valor del patrimonio y en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.

Con este programa, la institución provincial refuerza su apuesta por la educación como motor de desarrollo rural, sensibilizando desde edades tempranas sobre la importancia de conservar el entorno y aprovechar sus recursos de forma responsable.