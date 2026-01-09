La Diputación licita por más de 1,1 millones la mejora de la carretera entre Encinasola y Aroche

La Diputación de Huelva ha sacado a licitación las obras de mejora de la carretera provincial HU-8100, que conecta Encinasola y Aroche, con una inversión de 1.103.589 euros destinada a la rehabilitación del firme en varios tramos de esta vía estratégica para la comarca. El diputado de Infraestructuras, Manolo Cayuela, ha dado a conocer el proyecto a las alcaldesas de Encinasola y Aroche, Dolores Benjumea y Cristina Romero, durante una visita al trazado, donde se ha constatado el avanzado estado de deterioro que presenta especialmente en las proximidades de Encinasola.

Según el proyecto técnico, los trabajos contemplan el fresado y reposición puntual del firme, la extensión de una capa de microaglomerado entre los kilómetros 5 y 20, la colocación de una nueva capa de hormigón bituminoso en distintos tramos, así como la renovación de la señalización horizontal y de los elementos de balizamiento. Una intervención que permitirá mejorar notablemente la seguridad vial y la comodidad de los usuarios que transitan a diario por esta carretera.

Con esta licitación culmina un proceso iniciado en el verano de 2025, cuando la Diputación anunció la redacción del proyecto constructivo, que fue adjudicado a principios de mayo de ese año y que ya preveía una inversión superior al millón de euros. El tramo más deteriorado, localizado en el entorno de Encinasola, será el principal foco de la actuación, considerada una de las más relevantes dentro del próximo Plan de Carreteras de la institución provincial.

La mejora de la HU-8100 se enmarca en el plan inversor aprobado por la Diputación para reforzar la red viaria provincial, que incluye una partida global de 7,5 millones de euros para el arreglo de diez carreteras, además de otras actuaciones en puentes y caminos rurales. En conjunto, la institución gestiona más de 900 kilómetros de vías provinciales y tiene prevista una inversión de 38 millones de euros hasta 2027 para garantizar una movilidad más segura, eficiente y equilibrada en toda la provincia de Huelva.