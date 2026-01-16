La Diputación inicia reuniones con los ayuntamientos para activar los planes EDIL financiados con fondos europeos

La Diputación de Huelva ha iniciado una ronda de reuniones de coordinación con los ayuntamientos beneficiarios de las tres Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) aprobadas para la provincia, con el objetivo de poner en marcha los proyectos incluidos en estos planes, cofinanciados en un 85% con fondos europeos FEDER.

A través del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, la institución provincial ha comenzado los encuentros con alcaldes, alcaldesas y personal técnico de las Áreas Urbanas Funcionales de Valverde, La Palma del Condado y Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a las que corresponden estas EDIL. La resolución definitiva contempla una inversión inicial de siete millones de euros por área, lo que suma un total de 21 millones, una cifra que podría ampliarse hasta los 30 millones si se alcanzan los objetivos intermedios de ejecución.

Las dos primeras reuniones se han celebrado en Trigueros y en La Palma del Condado. En el encuentro de Trigueros, la diputada de Desarrollo Local y Fondos Europeos, Rocío Moreno, subrayó que se trata de un proyecto “sumamente ilusionante” por su capacidad para transformar los municipios desde el punto de vista urbanístico y de servicios, insistiendo en la necesidad de una gestión ágil y coordinada para cumplir hitos clave como el de marzo de 2027, cuando deberá estar ejecutado y pagado al menos el 20% de la inversión total.

Por su parte, el alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, valoró muy positivamente la aprobación de la EDIL y agradeció el trabajo de la Diputación, destacando que permitirá acometer proyectos transformadores difíciles de asumir para ayuntamientos de menor tamaño con recursos propios.

En La Palma del Condado, Rocío Moreno volvió a incidir en la importancia de la colaboración entre administraciones para agilizar la ejecución de las actuaciones, recordando que los proyectos incluidos nacen de procesos de participación ciudadana y de las Agendas Urbanas locales. Las EDIL permitirán desarrollar iniciativas relacionadas con movilidad sostenible, digitalización, eficiencia energética, mejora del espacio público, regeneración del patrimonio cultural y natural y dinamización social, con especial atención a la población joven.

Desde la Diputación se ha creado un equipo de trabajo transversal con todas las áreas implicadas para priorizar y gestionar las actuaciones de forma eficaz, animando a los ayuntamientos beneficiarios a constituir también sus propios equipos técnicos.

La ronda de reuniones continuará el próximo 26 de enero en Cortegana, con los 29 municipios que integran el Área Urbana Funcional de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, completando así el arranque coordinado de unas estrategias que marcarán el desarrollo de buena parte del territorio provincial en los próximos años.