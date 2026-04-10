Diputación incorpora un vehículo anfibio para reforzar el control de mosquitos en las marismas

a Diputación de Huelva ha presentado este viernes en las Marismas de Aljaraque un nuevo vehículo anfibio que se incorpora al Servicio de Control de Plagas con el objetivo de intensificar los trabajos en zonas de marisma durante la campaña 2026.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, junto al diputado de Medio Ambiente y Plagas, Arturo Alpresa, ha destacado la importancia de este nuevo recurso, diseñado para operar en terrenos inundados e inestables donde los medios convencionales no pueden acceder. En el acto también han estado presentes el jefe del servicio, Francisco Cáceres, y el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano.

Según ha explicado Toscano, este vehículo permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia en áreas donde se concentran focos de cría de mosquitos, especialmente tras las lluvias registradas en los últimos meses. “Podremos llegar a zonas donde antes era muy complicado intervenir, ampliando la superficie de actuación y mejorando los resultados”, ha señalado.

Además, el presidente ha subrayado que este sistema permite realizar intervenciones más respetuosas con el entorno, al reducir la presencia humana en espacios sensibles y actuar de forma más precisa, especialmente en la fase larvaria, considerada clave para frenar la proliferación de insectos.

Por su parte, Francisco Cáceres ha destacado que el nuevo vehículo aportará mayor agilidad en los tratamientos, facilitando el acceso a zonas difíciles y complementando otros métodos como las aplicaciones aéreas mediante aviones y drones, así como las actuaciones a pie.

El dispositivo permitirá acortar los tiempos de intervención y mejorar la eficiencia del servicio, especialmente en entornos naturales protegidos donde las condiciones dificultan las labores tradicionales.

Está previsto que el vehículo participe en diez fases de tratamiento, recorriendo hasta 500 kilómetros y acumulando unas 120 horas de trabajo, a las que se sumarán las tareas de desplazamiento y mantenimiento necesarias tras cada jornada.

Con esta incorporación, la Diputación refuerza su estrategia de control de plagas en la provincia, adaptándose a las condiciones del territorio y apostando por soluciones innovadoras para prevenir la proliferación de mosquitos en zonas de especial sensibilidad ambiental.