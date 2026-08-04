La Diputación impulsará la restauración integral del Monasterio de La Rábida

La Diputación de Huelva ha anunciado el inicio del proceso para acometer la restauración integral del Monasterio de La Rábida, uno de los principales símbolos históricos y patrimoniales de la provincia. El presidente de la institución, David Toscano, ha dado a conocer el proyecto durante la sesión extraordinaria de la Real Sociedad Colombina Onubense celebrada con motivo del 3 de agosto, fecha que conmemora la partida de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo en 1492.

Toscano ha explicado que la Diputación ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural del Sur, que aportarán 100.000 euros cada una, permitiendo poner en marcha una primera fase de las actuaciones de rehabilitación.

"Queremos que este monasterio, que constituye una auténtica reliquia de la historia universal, siga siendo el gran lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana y continúe ocupando el espacio institucional e internacional que le corresponde por su historia", ha señalado el presidente provincial.

El máximo responsable de la Diputación ha defendido que esta colaboración entre administraciones y entidades privadas representa "un modelo ejemplar" para garantizar la conservación del patrimonio histórico y ha asegurado que la institución provincial "se va a volcar" en este proyecto.

El gran año de La Rábida

Toscano ha enmarcado este anuncio en un año que ha calificado como "el gran año de La Rábida". El enclave ha acogido durante 2026 importantes citas internacionales como la reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos de la Organización de Estados Iberoamericanos, los actos del centenario del vuelo del Plus Ultra con la presencia del rey Felipe VI o la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa.

Además, el próximo 8 de septiembre el Monasterio será meta de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, reforzando su proyección nacional e internacional.

El presidente también ha avanzado que la Diputación trabaja junto a la República Dominicana en la creación de un itinerario cultural que una La Rábida con el primer territorio americano al que llegó la expedición de Colón en 1492.

Reconocimiento de la Colombina

Durante el acto, la Real Sociedad Colombina Onubense entregó a David Toscano un reconocimiento por el apoyo prestado por la Diputación a la conmemoración del centenario del Plus Ultra y por su compromiso con la promoción de los valores colombinos.

El presidente agradeció la distinción y aseguró recibirla "con enorme gratitud y con la responsabilidad de seguir estando a la altura de una institución que ha dedicado su esfuerzo a mantener vivo el legado colombino".

Asimismo, recordó que hace un año la Diputación anunció que la Casa Zenobia sería la nueva sede de la Real Sociedad Colombina, un compromiso que ya se ha materializado con la entrega de las llaves del inmueble a la entidad.

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro, destacó el simbolismo de este 2026, año en el que coinciden el 146 aniversario de la institución, el 150 aniversario del título de ciudad de Huelva, el centenario del vuelo del Plus Ultra y la próxima celebración en España de la XXX Cumbre Iberoamericana.

La sesión concluyó con la entrega de distintas distinciones a los ayuntamientos de Huelva y Palos de la Frontera, al Club Social Plus Ultra y a la Fundación Atlantic Copper, que recibió el título de socio de honor.