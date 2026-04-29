Diputación impulsa un proyecto para mejorar la sanidad y la nutrición infantil en Senegal

La Diputación de Huelva está desarrollando un proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Niomré, en la región de Louga, al norte de Senegal, con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria, reforzar la nutrición infantil y promover la educación ambiental. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Convive Cepaim y los ayuntamientos de San Juan del Puerto y Valverde del Camino.

El proyecto contempla la formación de quince matronas, el apoyo alimentario a más de un centenar de niños de entre 0 y 5 años en situación de especial vulnerabilidad, así como actuaciones relacionadas con el desarrollo productivo, el medio ambiente y el refuerzo de la comunidad educativa.

El coordinador del Área de Cooperación Internacional de la Diputación, José Leñero, ha destacado que se trata de una iniciativa de cooperación directa municipalizada, desarrollada en coordinación con entidades locales y una ONGD, que además incluye acciones de sensibilización en los municipios participantes y la posibilidad de realizar voluntariado.

Desde la institución provincial subrayan que este tipo de proyectos permiten estrechar la colaboración entre administraciones y entidades sociales, extendiendo la cooperación internacional al ámbito local. En este sentido, también se desarrollan iniciativas similares en Paraguay y Guatemala.

La alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha puesto en valor la implicación de las administraciones públicas en este tipo de acciones, destacando que “la cooperación no puede recaer únicamente en las ONG”, sino que debe ser asumida también por las instituciones como parte de su compromiso social.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales de Valverde del Camino, Celia Ruiz, ha incidido en la importancia de la cooperación internacional como herramienta para reforzar valores como la solidaridad, la justicia social y el respeto entre culturas.

Desde la Fundación Convive Cepaim, su coordinadora provincial en Huelva, Lola Fernández, ha recordado que este proyecto lleva años en marcha y ha permitido avances significativos como la construcción de escuelas rurales, el impulso de cooperativas de mujeres, el acceso al agua en diversas aldeas o la adquisición de molinos para el procesamiento de grano.

Además, entre los meses de mayo y agosto se desarrollarán actividades de sensibilización en San Juan del Puerto y Valverde del Camino. Posteriormente, seis personas voluntarias, tres de cada municipio, participarán en estancias de voluntariado en Senegal entre mayo y octubre, reforzando así el carácter humano y participativo del proyecto.