El Ayuntamiento de Aljaraque impulsará un plan de asfaltado en cerca de 40 calles con una inversión de 845.000 euros

El Ayuntamiento de Aljaraque pondrá en marcha un ambicioso Plan de Asfaltado que alcanzará a 37 calles del municipio, con una inversión total de 845.000 euros. La iniciativa, que fue licitada el pasado 27 de abril, se encuentra actualmente en fase de presentación de ofertas hasta el próximo 18 de mayo.

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, ha destacado la importancia de esta actuación, señalando que responde tanto al desgaste habitual del viario como al deterioro provocado por el reciente episodio de borrascas que ha afectado a la zona durante meses. Según ha explicado, la llegada de condiciones meteorológicas más estables permitirá ejecutar unas obras “de vital importancia” para mejorar la seguridad y la movilidad.

Del total de la inversión, la mayor parte procede de fondos propios municipales, mientras que 185.000 euros serán aportados por la Diputación de Huelva a través del Programa Extraordinario de Recuperación ‘Tu Diputación Actúa’.

Con el objetivo de minimizar las molestias a vecinos y visitantes, el consistorio ha celebrado recientemente una reunión de coordinación en la que se han abordado aspectos como la seguridad, la limpieza y la movilidad durante la ejecución de los trabajos.

Las actuaciones se desarrollarán en distintos puntos del término municipal. En el núcleo urbano de Aljaraque se intervendrá en vías como la avenida de las Magnolias, calle Málaga, calle Alemania, avenida Ángel Segador o la avenida Alcalde José Casasola, entre otras. En Bellavista, el plan incluye calles como Camilo José Cela, Vicente Aleixandre o Salvador Dalí. También se actuará en Corrales, concretamente en el Bulevar del Ferrocarril, así como en las urbanizaciones La Dehesa Golf y La Monacilla, donde se mejorarán accesos y viales principales.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca mejorar el estado de las infraestructuras viarias y reforzar la calidad de vida de los vecinos, adaptando el viario a las necesidades actuales del municipio.