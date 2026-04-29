El CESpH analiza el presente y futuro de la Formación Profesional y la revolución energética en Huelva

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva ha presentado dos informes clave para el desarrollo del territorio: ‘Radiografía y guía de la Formación Profesional en Huelva’ y ‘La provincia de Huelva y la Revolución Energética: Hidrógeno Verde y las Nuevas Fronteras de la Sostenibilidad’, documentos que abordan los principales retos y oportunidades de futuro.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado que ambos estudios “nos ayudan a entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir como provincia”, subrayando que tanto la Formación Profesional como la transición energética son pilares fundamentales para el desarrollo, la igualdad y la vertebración del territorio.

El informe sobre Formación Profesional, elaborado por Pedro Infante, destaca que la provincia cuenta con una base sólida, con experiencia en FP dual y un tejido empresarial implicado. No obstante, también identifica retos como la ampliación de plazas, la mejora de infraestructuras, la reducción de la burocracia y la necesidad de garantizar el acceso a la formación en igualdad de condiciones. Toscano ha insistido en que “la Formación Profesional solo tiene sentido cuando está conectada con la realidad”.

Por otro lado, el informe sobre la revolución energética, coordinado por Jesús Rodríguez, María Reyes Sánchez, Salvador Pérez y Rafael Eugenio Romero, sitúa a la provincia de Huelva como uno de los epicentros de la transición energética en Europa. El desarrollo del hidrógeno verde, los biocombustibles y las energías renovables, junto al papel del Puerto de Huelva, abren nuevas oportunidades económicas y de empleo.

El presidente de la institución provincial ha advertido que “no hay transición energética sin talento y preparación”, insistiendo en la necesidad de alinear la formación con las demandas del mercado laboral para aprovechar estas oportunidades.

Por su parte, el presidente del CESpH, Juan Antonio Márquez, ha valorado estos informes como herramientas esenciales para la toma de decisiones, destacando que la revolución energética representa una oportunidad que la provincia no debe desaprovechar. Asimismo, ha subrayado la importancia de adaptar los planes formativos a la realidad cambiante del mercado, señalando el papel clave de la Formación Profesional dual en este proceso.

Ambos documentos ponen de relieve que el futuro de la provincia pasa por la conexión entre formación, innovación y desarrollo sostenible, consolidando a Huelva como un territorio estratégico en el nuevo escenario energético.