La Diputación de Huelva recibe a la Infanta Elena en una visita institucional marcada por el respaldo a la provincia

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha recibido este jueves en el Palacio Provincial a la infanta Elena en una visita institucional que ha puesto de relieve el respaldo de la Casa Real a la provincia y a su cultura.

A su llegada a la sede de la institución, doña Elena fue recibida por el presidente de la Diputación y saludó a los miembros de la Corporación provincial, con quienes mantuvo un encuentro durante su estancia. Toscano ha destacado que la presencia de la infanta supone “un honor y una muestra de cercanía” hacia una provincia que, según señaló, trabaja “con orgullo por su desarrollo, por su identidad y por la cohesión social”.

En la recepción también estuvieron presentes los vicepresidentes de la Diputación José Manuel Zamora, Felipe Arias y Manuel Cayuela, así como los diputados Mar Martín y José Carlos Roda, además del portavoz de Vox, Miguel Ángel Sánchez. La infanta Elena llegó acompañada por la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, y el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa.

Uno de los momentos más destacados de la visita fue la firma de la infanta en el Libro de Honor de la Diputación de Huelva, un gesto simbólico que refleja el vínculo de la Casa Real con la provincia. En su dedicatoria, doña Elena expresó su deseo de “volver pronto a conocer bien la tierra”.

Durante la jornada, Toscano recordó la relación que la Casa Real ha mantenido con Huelva en distintos momentos relevantes de su historia reciente. Entre ellos, mencionó la presencia del rey con motivo del centenario del histórico vuelo del Plus Ultra, así como la asistencia de Felipe VI al funeral celebrado tras el accidente ferroviario de Adamuz, cuando la Casa Real mostró su apoyo a las familias afectadas.

También destacó la visita de la reina Sofía al Banco de Alimentos de Huelva, en respaldo a la labor solidaria que se desarrolla en la provincia.

La agenda de la infanta Elena en Huelva ha incluido además una visita al Ayuntamiento de la capital y al Museo Provincial, así como su participación en la gala en la que ha recibido uno de los Premios Taurinos otorgados por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. La jornada ha estado marcada por diversos actos institucionales y culturales que reflejan su relación con distintos ámbitos de la vida social de la provincia.