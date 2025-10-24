Buscar
La Diputación de Huelva recibe al director en funciones de la Representación de la Comisión Europea en España

David Toscano destaca la conexión histórica y económica entre Huelva y el Algarve y subraya el papel de la provincia en la Unión Europea

Redacción
24/10/25 - 12:19

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras, junto a los vicepresidentes José Manuel Zamora y Rocío Moreno Domínguez, recibió recientemente a Nikolaos Isaris, director en funciones de la Representación de la Comisión Europea en España. Durante el encuentro, Toscano agradeció la visita de Isaris a la sede de la institución provincial, destacando que coincide con su asistencia al acto que se celebrará en Ayamonte para conmemorar los 40 años de cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

El presidente subrayó que Huelva ha estado “construyendo puentes entre ambos lados de La Raya, entre Huelva y el Algarve”, y recordó que la provincia forma hoy “parte inseparable de la Unión Europea”, afirmando que “Europa no estaría completa si le faltara Huelva”.

Además de resaltar las infraestructuras y servicios desarrollados en la provincia, Toscano hizo hincapié en iniciativas europeas que incluyen desde la prevención de incendios hasta el impulso a pequeñas y medianas empresas (pymes) y el fomento del desarrollo sostenible. La visita refuerza la posición de Huelva como un punto estratégico dentro del marco de cooperación europea y transfronteriza.