La Diputación de Huelva promociona la gastronomía onubense en el Salón Gourmets 2026

La Diputación de Huelva está impulsando la promoción de los productos onubenses en la 39ª edición del Salón Gourmets, la principal feria europea de alimentación y bebidas de alta calidad, que se celebra del 13 al 16 de abril en IFEMA, en Madrid.

En esta cita participan alrededor de una veintena de empresas del sector agroalimentario y pesquero de la provincia de Huelva, de las cuales diecisiete cuentan con presencia en el stand institucional de la Junta de Andalucía, donde disponen de un espacio propio para la exposición de productos, reuniones comerciales y almacenamiento.

El objetivo de esta participación es reforzar la visibilidad del tejido empresarial onubense y facilitar la apertura a nuevos mercados, aprovechando un escaparate estratégico que reúne a distribuidores, importadores, restauradores y profesionales del sector a nivel nacional e internacional.

El coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot, ha destacado la importancia de este evento para dar a conocer “productos especiales y auténticos” de la provincia, subrayando que se trata de una oportunidad clave para conectar con nuevos segmentos del mercado gastronómico.

Además de la exposición, las empresas participantes cuentan con una agenda de encuentros profesionales y participan en actividades como showcooking, en los que se elaboran platos con productos onubenses para poner en valor su calidad y versatilidad.

Con esta iniciativa, la Diputación reafirma su compromiso con la promoción económica de la provincia, apoyando la competitividad y proyección exterior de sus empresas en un foro considerado uno de los más relevantes del sector gastronómico a nivel mundial.