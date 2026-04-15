Diplomados 30 alumnos de los programas ‘Huelva H2’ y ‘Ayuda a domicilio’ en Huelva

Un total de 30 alumnos han recibido sus diplomas tras completar los programas de Empleo y Formación ‘Huelva H2’ y ‘Ayuda a domicilio’, promovidos por el Ayuntamiento de Huelva para mejorar la cualificación profesional de personas desempleadas.

El delegado territorial de Empleo, Juan Carlos Duarte, ha visitado este miércoles ambos programas acompañado por la alcaldesa, Pilar Miranda, y miembros de la corporación municipal, donde han podido conocer de primera mano la evolución del alumnado.

En concreto, 15 jóvenes menores de 30 años han participado en el programa ‘Huelva H2’, recibiendo formación en soldadura a través de un contrato en alternancia. Han obtenido certificaciones en operaciones básicas de comunicación y en soldadura con electrodo revestido y TIG, acumulando más de 800 horas de formación.

Por su parte, otras 15 personas desempleadas mayores de 45 años han sido formadas en el programa ‘Ayuda a domicilio’, donde han completado certificados profesionales de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, alcanzando un total de 810 horas lectivas.

Durante la visita, Duarte ha felicitado al alumnado por su implicación y esfuerzo, destacando “el alto rendimiento y las ganas de aprender” demostradas a lo largo del programa.

Ambas iniciativas, con una duración de 12 meses, se encuentran en su fase final. El programa ‘Huelva H2’ concluirá el próximo 15 de mayo, mientras que ‘Ayuda a domicilio’ se prolongará hasta el 16 de junio. Actualmente, los participantes ya desarrollan tareas prácticas, como el mantenimiento de instalaciones públicas o la atención a personas en situación de dependencia en colaboración con los Servicios Sociales municipales.

Estos programas buscan facilitar la inserción laboral a través de formación especializada y experiencia práctica en sectores con alta demanda de empleo.