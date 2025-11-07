La Diputación de Huelva pone a disposición de los ayuntamientos 10.000 árboles y arbustos para embellecer los municipios

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, ha puesto en marcha la Campaña 2025/2026 de suministro de árboles y arbustos ornamentales, una iniciativa que permitirá a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia acceder a 10.000 ejemplares con precios subvencionados en un 80%.

El objetivo es fomentar la mejora, el embellecimiento y la sostenibilidad de los espacios públicos municipales, ofreciendo una amplia variedad de 115 especies diferentes, entre las que se incluyen árboles de hoja caduca y perenne, palmeras, coníferas y tutores de madera tratada.

Los municipios interesados pueden consultar el catálogo completo y realizar sus solicitudes a través de la web de la Diputación (www.diphuelva.es/agricultura/) o mediante la plataforma IPH (https://iph.diphuelva.es) hasta el 21 de noviembre de 2025. Una vez cerrado el plazo, se enviarán los impresos de adjudicación definitiva a los ayuntamientos antes del 1 de diciembre, con la valoración económica de los pedidos, que deberán abonarse antes del 24 de enero de 2026.

El material vegetal se retirará directamente del Vivero Provincial de Plantas Ornamentales, situado en la carretera A-472 (San Juan del Puerto–Niebla, km 58), coordinando la entrega con cada consistorio según las condiciones meteorológicas y la disponibilidad del vivero. Los pedidos fuera de plazo solo podrán beneficiarse de una subvención del 20%.

Con esta nueva campaña —a la que se suman las dos de plantas de temporada que se desarrollan cada año—, la Diputación de Huelva reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la mejora paisajística y la conservación del medio ambiente, ofreciendo a los municipios onubenses recursos y apoyo técnico para la gestión eficiente de su arbolado y zonas verdes.