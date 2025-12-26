La Diputación de Huelva movilizará 21 millones de euros con la aprobación definitiva de los planes EDIL

La Diputación de Huelva pondrá en marcha una inversión inicial de 21 millones de euros tras la aprobación definitiva de los tres Planes de Actuación Integrados (PAI) concedidos en el marco de la convocatoria europea EDIL, cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos FEDER. Así lo ha destacado el presidente de la institución provincial, David Toscano, quien ha subrayado que esta cifra podría alcanzar los 30 millones de euros en función del grado de ejecución de los proyectos.

La resolución definitiva, publicada tras la aprobación provisional del pasado 2 de octubre por la Dirección General de Fondos Europeos, marca el inicio de una fase clave para el desarrollo de estos planes, diseñados para impulsar un crecimiento integrado y sostenible en distintos territorios de la provincia durante el periodo 2021-2027.

Cada uno de los tres planes contará con una inversión superior a los siete millones de euros. De ese total, el 85% —unos 17,9 millones de euros— estará cofinanciado por los fondos FEDER, mientras que el resto será aportado inicialmente por la Diputación de Huelva, que posteriormente establecerá acuerdos con los ayuntamientos implicados para el reintegro progresivo de las cantidades correspondientes.

David Toscano ha calificado esta aprobación como “un logro sin precedentes para la Diputación dentro de una misma convocatoria europea”, fruto, según ha señalado, “de un trabajo riguroso y de una planificación compartida con los municipios, que permitirá transformar fondos europeos en proyectos reales al servicio de la ciudadanía”.

Los Planes de Actuación Integrados se articulan en torno a tres áreas urbanas funcionales: el Área Funcional de Aracena, que agrupa a 29 municipios de la Sierra; el Área Funcional de Valverde del Camino, con cinco municipios del Andévalo; y el Área Funcional de La Palma del Condado, integrada por 13 municipios del Condado. En estos territorios se desarrollarán actuaciones vinculadas a movilidad sostenible, digitalización, eficiencia energética, mejora del espacio público, regeneración del patrimonio cultural y natural y dinamización social, con especial atención a la población joven.

El presidente de la Diputación ha resaltado también el carácter participativo del proceso de elaboración de los planes, asegurando que “no se han diseñado desde un despacho, sino desde el diálogo con los ayuntamientos y la ciudadanía, alineando las inversiones con las necesidades reales del territorio”.

A estos proyectos se suman los Planes de Actuación Integrados concedidos a otros municipios y entidades de la provincia, como los ayuntamientos de Huelva, Aljaraque, Ayamonte e Isla Cristina, así como la Mancomunidad de Municipios Beturia, lo que eleva la inversión total prevista en la provincia hasta los 77,3 millones de euros.

Con la resolución definitiva ya publicada, se abre ahora una etapa decisiva de ejecución. El primer hito está fijado para marzo de 2027, cuando deberá haberse seleccionado el 70% de las operaciones y justificado el 20% de la ayuda, un requisito clave para optar a la ampliación de la financiación. Desde la Diputación ya se trabaja en el arranque de los planes, con reuniones técnicas previstas en enero con los ayuntamientos implicados para garantizar el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de los fondos.