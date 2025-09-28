La Diputación de Huelva licita obras de rehabilitación en carreteras provinciales por 678.000 euros

La Diputación Provincial de Huelva ha publicado la licitación para la contratación de obras de rehabilitación en diversas carreteras de la red provincial, dentro del Plan de Inversiones y otras infraestructuras 2025. El presupuesto base asciende a 678.059 euros y contempla trabajos de construcción, cimentación y pavimentación.

Las actuaciones se llevarán a cabo en vías como la HU-3105 (Trigueros a Gibraleón), HU-3108 (A-486 a Bonares), HU-4100 (N-435 a Sotiel Coronada), HU-4400 (Villablanca a Lepe), HU-4401 (San Silvestre de Guzmán a Sanlúcar de Guadiana), HU-4402 (Villanueva de los Castillejos a Sanlúcar de Guadiana), HU-4403 (Alosno a Puebla de Guzmán), HU-5104 (N-435 a Berrocal), HU-6110 (Escacena del Campo a Aznalcóllar), HU-6111 (A-472 a Escacena del Campo) y HU-7400 (Paymogo a la frontera con Portugal).

El plazo para la obtención de los pliegos y documentación complementaria permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2025.

Toda la información sobre el procedimiento de contratación se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el perfil del contratante de la Diputación de Huelva.