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La Diputación de Huelva lanza una convocatoria de ayudas dotada con 150.000 euros para proyectos en la provincia

Las subvenciones, dirigidas a ayuntamientos y asociaciones, podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre
Fachada Diputación
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Diputacion provincia Huelva Ayudas
La Diputación de Huelva lanza una convocatoria de ayudas dotada con 150.000 euros para proyectos en la provincia
Redacción
Redacción
21/03/26 - 10:15

La Diputación de Huelva ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar proyectos y actividades que generen impacto positivo en la provincia, con un presupuesto total de 150.000 euros.

Estas ayudas están dirigidas tanto a ayuntamientos y entidades locales autónomas como a asociaciones, federaciones y otros colectivos de ámbito provincial, con el objetivo de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades sociales y económicas del territorio.

La convocatoria se estructura en dos líneas diferenciadas, dotadas cada una con 75.000 euros. Una de ellas está destinada a proyectos promovidos por entidades locales, mientras que la otra se dirige a asociaciones y colectivos. En ambos casos, el importe máximo por proyecto será de 3.000 euros.

El proceso se desarrollará en dos fases a lo largo de 2026. La primera comenzará el 1 de junio y tendrá en cuenta las solicitudes presentadas entre el 17 de marzo y el 31 de mayo, con una dotación de 50.000 euros por línea. La segunda fase, prevista para el 1 de octubre, contará con 25.000 euros por línea y recogerá las solicitudes registradas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Con esta iniciativa, la Diputación refuerza su papel como agente dinamizador del territorio, promoviendo la colaboración con entidades locales y sociales para favorecer el desarrollo de la provincia y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.