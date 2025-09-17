Diputación de Huelva impulsa un taller de iniciación a la robótica en HuelvaLAB

La Diputación de Huelva, a través de la iniciativa #HuelvaLAB, ha organizado un taller de iniciación a la robótica dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos básicos en esta disciplina. La cita tendrá lugar el próximo 23 de septiembre, de 10:00 a 13:30 horas, en las instalaciones del HuelvaLAB, ubicadas en el Centro Agroexperimental de Empresas, en la carretera de San Juan del Puerto a Niebla.

El taller se centrará en el uso de la placa Micro:bit y la programación con MakeCode, ofreciendo a los participantes una experiencia práctica de acercamiento a la robótica desde cero. Se trata del primero de una serie de encuentros formativos que, en próximas sesiones, profundizarán en áreas como la programación avanzada, los sensores o la automatización.

La inscripción es gratuita y está sujeta a la disponibilidad de plazas, limitadas por el aforo. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización en el siguiente enlace: https://forms.gle/L1BGEhP2BaBu3tjK9.

Con esta propuesta, la Diputación de Huelva refuerza su apuesta por la formación tecnológica y la innovación, acercando a la ciudadanía herramientas que les permitan adquirir competencias digitales clave para el presente y futuro.