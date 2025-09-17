Hinojos impulsará un carril bici que unirá la Ruta del Vino con Doñana dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística

Hinojos contará con un carril bici que conectará la Ruta del Vino Condado de Huelva con el entorno natural de Doñana, gracias a su integración en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), impulsados por la Junta de Andalucía con financiación europea. El proyecto, que busca enlazar tradición agrícola y paisaje natural, fue presentado en el encuentro andaluz celebrado en Almuñécar (Granada).

El teniente alcalde y concejal de Turismo, José Aurelio Díaz, junto al técnico municipal Manuel Muñoz, representaron al municipio en la cita, donde coincidieron con autoridades como el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; la delegada territorial de Turismo en Huelva, Teresa Herrera; el presidente de la Mancomunidad del Condado de Huelva, Paco Pérez; y su gerente, Adrián Moreno.

En el marco de la jornada, se expusieron los dos planes que coordina la Mancomunidad del Condado —Ruta del Vino Condado de Huelva y Litoral-Condado de Huelva—, orientados a ofrecer experiencias turísticas de calidad, poniendo en valor el vino, el patrimonio cultural y el entorno natural de la comarca.

El concejal de Turismo de Hinojos subrayó que la aportación del municipio al programa se centra en un recorrido ciclista que permitirá “unir un enclave agrícola tradicional con la Doñana más natural y pura”. En sus palabras, la esencia del proyecto está en “dar visibilidad a la forma en la que Hinojos ha sabido aprovechar sus recursos naturales, velando al mismo tiempo por la conservación de su patrimonio”.

Con esta iniciativa, Hinojos refuerza su apuesta por un modelo turístico sostenible, que promueve la movilidad no contaminante, la diversificación de la oferta y la conexión entre cultura, paisaje y naturaleza, posicionándose como uno de los municipios clave en el desarrollo turístico del Condado de Huelva.