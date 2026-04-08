La Diputación de Huelva impulsa la declaración BIC de la antigua estación Huelva-Término

La Diputación de Huelva liderará el proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el edificio de la antigua estación Huelva-Término, tras la aprobación unánime en pleno de la solicitud a la Junta de Andalucía para iniciar el expediente. La iniciativa busca garantizar la máxima protección patrimonial de este emblemático inmueble conforme a la legislación vigente.

El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos y a propuesta del grupo VOX, incluye el compromiso de conservar, rehabilitar y poner en valor la estación respetando su integridad arquitectónica y su relevancia histórica. Actualmente, la institución provincial ya ejecuta trabajos de mantenimiento para frenar su deterioro, como la eliminación de filtraciones, la consolidación estructural y el refuerzo de la seguridad.

Además de esta medida, el pleno también ha aprobado otras iniciativas relevantes, como la defensa de Riotinto y la provincia como cuna del fútbol español, instando a las administraciones a reconocer y promocionar este origen, así como la mejora de la seguridad vial en la A-49 mediante la iluminación de accesos y enlaces.

En materia económica, la Diputación ha dado luz verde a un fondo de anticipos reintegrables dotado con 4,2 millones de euros para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de facilitar inversiones municipales y reforzar el desarrollo provincial.

La sesión plenaria también ha abordado propuestas en materia de prevención de incendios forestales y ha incluido la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, reforzando el compromiso institucional con la inclusión y los derechos sociales.