La Diputación de Huelva homenajea a David de Miranda por el décimo aniversario de su alternativa

La Diputación de Huelva rindió homenaje este lunes al torero David de Miranda con motivo del décimo aniversario de su alternativa. El reconocimiento tuvo lugar en el Muelle de las Carabelas, en un acto institucional en el que se puso en valor la trayectoria del diestro de Trigueros y su contribución a la proyección de la provincia en el panorama taurino nacional.

Durante el homenaje se destacó el camino recorrido por De Miranda desde que tomó la alternativa hace una década, así como su presencia en algunas de las principales plazas del país. La institución provincial resaltó, además, valores como el esfuerzo, la constancia y la humildad que han marcado su carrera profesional.

El acto reunió a representantes institucionales y personas vinculadas al mundo del toro para reconocer la figura del matador onubense y celebrar diez años de una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los principales referentes de la tauromaquia en la provincia.