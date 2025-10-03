La Diputación de Huelva gestionará tres planes DUSI con una inversión que podrá alcanzar los 30 millones de euros para 47 municipios de la provincia

La Diputación de Huelva ha sido seleccionada en la resolución provisional de la Dirección General de Fondos Europeos con tres nuevos planes de Desarrollo Urbano Sostenible (DUSI), gestionados por el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la institución provincial, que beneficiarán a 47 municipios de la provincia.

La asignación inicial asciende a 21 millones de euros de inversión pública (17,9 millones de fondos FEDER y 3,1 millones de cofinanciación provincial), con la previsión de que, gracias a una ejecución rigurosa, se puedan alcanzar los 30 millones de euros en total.

Los municipios se agrupan en tres áreas urbanas funcionales: Aracena, con 29 municipios de la Sierra; Valverde del Camino, con 5 municipios del Andévalo y La Palma del Condado, con 13 municipios del Condado.

Los proyectos se enmarcan en actuaciones de infraestructuras, nuevas tecnologías, movilidad, medio ambiente y servicios sociales, ámbitos clave para impulsar la modernización y la sostenibilidad de la provincia.

Con estos tres nuevos planes, la Diputación de Huelva refuerza su papel como motor de captación de fondos europeos y como garante de que las inversiones lleguen a los municipios, generando transformación, cohesión territorial y nuevas oportunidades de desarrollo en la provincia.

Municipios beneficiados por los tres planes DUSI de la Diputación de Huelva

Área Urbana Funcional de Aracena (29 municipios de la Sierra):

Alájar, Almonaster la Real, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, La Nava, Los Marines, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Rosal de la Frontera, Valdelarco y Zufre.

Área Urbana Funcional de Valverde del Camino (5 municipios del Andévalo):

Beas, Calañas, Trigueros, Valverde del Camino y Zalamea la Real.

Área Urbana Funcional de La Palma del Condado (13 municipios del Condado):

Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.