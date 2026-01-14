La Diputación de Huelva convoca dos nuevas becas Eurobeca para prácticas remuneradas en Europa

La Diputación de Huelva ha abierto una nueva convocatoria de dos becas del Plan HEBE Eurobeca 2025, dirigidas a jóvenes desempleados de la provincia con titulación universitaria, con el objetivo de mejorar su empleabilidad a través de prácticas formativas remuneradas en el ámbito europeo.

Estas becas, gestionadas a través del Centro de Información Europea ‘Europe Direct Huelva’, permitirán a las personas beneficiarias realizar prácticas no laborales durante un periodo de seis meses en entidades públicas y privadas de distintos países de Europa. La iniciativa busca facilitar el contacto directo con el mercado laboral comunitario, favorecer la adquisición de experiencia profesional y reforzar competencias clave como el dominio de idiomas y el conocimiento del funcionamiento de organizaciones e instituciones europeas.

La convocatoria responde a la situación del empleo juvenil, uno de los colectivos más afectados por el desempleo. Según los datos recogidos en la resolución, la tasa de paro juvenil en Andalucía se situó en 2024 en el 24,9 %, lo que evidencia las dificultades de acceso al primer empleo, especialmente por la falta de experiencia laboral previa. En este contexto, la movilidad europea se consolida como una herramienta eficaz para ampliar oportunidades profesionales.

El programa Eurobeca forma parte del Plan HEBE, impulsado por la Diputación desde 2015, y cuenta con un elevado índice de inserción laboral entre las personas participantes en ediciones anteriores, lo que ha motivado su continuidad como instrumento estratégico de apoyo al empleo joven.

Las ayudas están dirigidas a jóvenes de hasta 30 años que cuenten con titulación universitaria finalizada a partir del 1 de enero de 2023, acrediten un nivel mínimo C1 de inglés o francés y estén empadronados en un municipio de la provincia de Huelva con al menos seis meses de antigüedad. Además, deberán figurar como demandantes de empleo y no haber sido beneficiarios de anteriores ediciones del Plan HEBE.

Cada beca cuenta con una dotación total de 10.050 euros, distribuidos en 1.675 euros brutos mensuales, destinados a cubrir los gastos derivados de la estancia y el desarrollo de las prácticas. El presupuesto global de la convocatoria asciende a 20.100 euros y las prácticas deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2026.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 26 de enero de 2026, preferentemente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Huelva. Con esta iniciativa, la institución provincial refuerza su apuesta por la formación, la experiencia internacional y la movilidad europea como vías para mejorar la empleabilidad de la juventud onubense.