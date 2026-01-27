La Diputación de Huelva y ATA refuerzan su colaboración para apoyar al colectivo de autónomos en la provincia

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, en un encuentro que refuerza las líneas de colaboración entre ambas entidades para apoyar al colectivo de trabajadores autónomos en la provincia.

En la reunión han participado también la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Susana Romero, y el secretario general de la organización, José Luis Perea. Durante el encuentro se han abordado las principales preocupaciones del sector y se han analizado posibles vías de cooperación en ámbitos como la formación, el asesoramiento y el acompañamiento a la actividad emprendedora, con especial atención a los pequeños negocios y a los municipios de menor tamaño.

Rafael Amor ha señalado que este encuentro “permite trasladar de primera mano las inquietudes reales de los autónomos de la provincia y avanzar en medidas que mejoren su competitividad y viabilidad”, subrayando que el colectivo es “un motor imprescindible para el desarrollo económico y social de Huelva”. En este sentido, ha alertado de que en el último año el número de autónomos en la provincia ha descendido en 102 personas, siendo Huelva la única provincia andaluza con una caída interanual, que se ha intensificado en diciembre con la pérdida de 268 afiliaciones, especialmente en sectores clave como el comercio, la hostelería y el transporte.

Pese a ello, los datos también reflejan una evolución positiva en ámbitos como la construcción o las actividades profesionales, científicas y técnicas, lo que, según ATA, evidencia el potencial de la provincia si se generan las condiciones adecuadas para consolidar estos crecimientos.

Por su parte, David Toscano ha destacado que “los autónomos sostienen buena parte de la economía real de la provincia, fijan población y generan actividad en nuestros pueblos”, reafirmando el compromiso de la Diputación de “seguir escuchando al sector y trabajando de la mano de sus organizaciones representativas”. En este sentido, ha defendido el papel de la institución provincial como “una administración aliada de quienes emprenden”, especialmente en un contexto en el que el acompañamiento institucional y la cooperación resultan claves para fortalecer el tejido productivo de Huelva.