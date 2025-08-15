La Diputación de Huelva apoya un proyecto de Bomberos Unidos sin Fronteras para reforzar la prevención ante catástrofes naturales en Ecuador

La Diputación de Huelva ha financiado con 25.000 euros, dentro de su Convocatoria de Subvenciones para proyectos de Cooperación Internacional, el proyecto de Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) ‘Prevención para la reducción de la vulnerabilidad ante catástrofes naturales en Ecuador’, ejecutado entre mediados de 2024 y mediados de 2025.

La iniciativa, con un presupuesto total superior a 33.000 euros, ha tenido como objetivo fortalecer las capacidades de profesionales de primera respuesta en situaciones de emergencia, mediante formación especializada en dos áreas: desescombro y salvamento e intervención sanitaria en catástrofes, con 25 participantes, y rescate canino, con 15 personas formadas.

El proceso formativo se ha desarrollado en Portoviejo, provincia de Manabí, e incluyó simulacros prácticos, donación de material y reuniones con instituciones locales para planificar réplicas de la formación. Gracias a este trabajo, el conocimiento adquirido ya ha sido transferido a otras entidades de primera respuesta en Ecuador.

Los resultados han sido calificados como muy satisfactorios, con el reconocimiento expreso de las autoridades ecuatorianas, que han destacado la utilidad de estas capacidades para afrontar los frecuentes desastres naturales que sufre el país, como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o incendios forestales. La elevada vulnerabilidad de Ecuador se debe a su ubicación geográfica y a los efectos agravados del cambio climático, que intensifican fenómenos como lluvias torrenciales, sequías o deslizamientos de tierra.

Este proyecto se enmarca en la red iberoamericana de BUSF y en los lazos históricos que unen a Huelva con Iberoamérica, y responde a la necesidad de dotar a estos países de formación y equipamiento adecuados para afrontar emergencias.

La colaboración entre BUSF y la Diputación de Huelva cuenta con una amplia trayectoria, tanto en proyectos de ayuda humanitaria como en programas de cooperación internacional. Como parte de la convocatoria de subvenciones, la asociación realizará en Calañas una actividad de sensibilización para dar a conocer este proyecto y concienciar sobre la importancia de la prevención y la preparación ante catástrofes.