La Diputación de Huelva apoya a casi un centenar de familias desplazadas por el terremoto de Afganistán

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Cooperación Internacional, ha concedido una subvención de 25.000 euros al ACNUR para mejorar las condiciones de vida de casi un centenar de familias afganas desplazadas tras el terremoto que sacudió Afganistán a finales del pasado verano.

El seísmo afectó gravemente al este del país, provocando miles de víctimas mortales y la destrucción de aldeas enteras, con más de 6.000 viviendas reducidas a escombros. Esta catástrofe se suma a una situación ya crítica, marcada por la sequía, la pobreza extrema y el retorno forzoso de millones de personas desde países vecinos.

Gracias a la aportación de la Diputación, 87 familias desplazadas recibirán artículos esenciales de emergencia, como kits de acondicionamiento para el invierno y tiendas de campaña, además de mantas, estufas, lámparas solares, bidones y material de cocina para garantizar su supervivencia en condiciones climáticas adversas.

Asimismo, 43 mujeres y niñas contarán con kits de dignidad, destinados a reforzar la higiene y el bienestar de mujeres en edad reproductiva, una medida clave ante el aumento de la vulnerabilidad durante el invierno.

Desde la institución provincial se destaca que esta ayuda forma parte del compromiso de la Diputación de Huelva con la cooperación internacional y la atención a crisis humanitarias, contribuyendo a aliviar la situación de las personas más afectadas por emergencias en todo el mundo.