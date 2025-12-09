La Diputación de Huelva analiza los municipios menores de 20.000 habitantes para mejorar su acceso a fondos europeos

La Diputación de Huelva ha puesto en marcha una iniciativa destinada a reforzar la capacidad de los municipios menores de 20.000 habitantes para acceder a programas de financiación externa. La diputada provincial de Desarrollo Local y Fondos Europeos, Rocío Moreno, mantuvo un encuentro virtual con alcaldes, concejales y técnicos municipales para explicar los detalles de este nuevo proyecto, centrado en la realización de un análisis pormenorizado de la situación actual de cada localidad.

El estudio, que evaluará tanto factores internos como externos, incluirá la revisión de los recursos municipales, su historial de participación en convocatorias y los mecanismos de gestión de proyectos. El objetivo es elaborar un informe detallado que identifique los principales obstáculos para la regeneración demográfica y proponga vías para superarlos, mejorando la capacidad de los ayuntamientos para acceder a fondos europeos, estatales y autonómicos.

Moreno recordó durante el encuentro que la Diputación, a través del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, “lleva muchos años trabajando junto a los municipios para presentar proyectos a distintas convocatorias emergentes”, especialmente aquellos con menos población. Sin embargo, destacó que ahora los ayuntamientos también pueden concurrir como beneficiarios directos, lo que justifica la necesidad de fortalecer sus herramientas.

“Queremos saber cuál es vuestro punto de partida y cómo podemos reforzar vuestras capacidades para que podáis acceder a financiación externa por vuestra cuenta, si así lo consideráis”, explicó la diputada.

El análisis abarcará ámbitos como la situación política y socioeconómica, las dinámicas poblacionales, los servicios básicos disponibles, los recursos medioambientales, las oportunidades de cooperación territorial, la organización administrativa o los recursos humanos y técnicos de cada consistorio. También se revisará la participación en convocatorias del último ciclo, incluidos los fondos del PRTR, los FEDER y otros mecanismos autonómicos y estatales, además de comprobar si cuentan con repositorios de proyectos o herramientas de capitalización de resultados.

Una vez recopilados todos los datos, la Diputación elaborará un informe individual para cada municipio y un documento de síntesis general en el que se detectarán tendencias comunes y recomendaciones estratégicas.

Superada esta primera fase, la institución prevé continuar trabajando de forma individualizada con los ayuntamientos para trazar estrategias de futuro con objetivos claros y alcanzables, orientadas a impulsar proyectos transformadores y contribuir a fijar población, especialmente en los municipios más pequeños de la provincia.