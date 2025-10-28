Diputación, la Fundación Atlantic Copper y DKV Integralia renuevan su compromiso con el Hub Diversidad Digital

La Diputación de Huelva, la Fundación Atlantic Copper y la Fundación Integralia DKV han renovado hoy su compromiso con el proyecto Hub de Diversidad Digital, que busca facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante itinerarios de formación en competencias digitales. El presidente de la Diputación, David Toscano, el presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, y la presidenta de la Fundación Integralia DKV, Cristina González, han firmado el acuerdo de colaboración entre las tres entidades y han hecho entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos y alumnas que han participado en el curso ‘Alfabetización digital-competencias digitales básicas’.

El presidente de la Diputación ha agradecido a las dos fundaciones “ese compromiso por conseguir la inclusión social en toda la provincia, así como la capacitación y el avance tecnológico de estas personas”. Desde la Diputación, ha añadido Toscano, “lo que pretendemos es que ningún ciudadano de la provincia se quede atrás por el lugar en el que viva. Y que tenga los mismos derechos una persona que viva en la capital que una que viva en cualquier municipio de la provincia”.

Por su parte, la directora general de la Fundación Integralia DKV, Cristina González, ha señalado que este convenio supone “un nuevo impulso a uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado desde la fundación que no es otro que conseguir que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades, tanto a nivel social, como en el empleo, la formación y cualquier ámbito de la vida cotidiana”.

El presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, ha asegurado que “para la Fundación Atlantic Copper no fue nada difícil incorporarnos a este proyecto ya que veníamos haciéndolo en Asturias y luego pasamos a Huelva. Con ellos confirmamos una de nuestras ideas fundacionales, que es apoyar, por un lado, la formación y por otro lado la acción social”.

El convenio rubricado hoy, en el Salón de Plenos de la Diputación, tiene como grandes objetivos difundir y promover acciones del proyecto Hub Diversidad Digital Huelva en los municipios de la provincia onubense y concentrar todo el conocimiento digital para las personas con discapacidad, así como multiplicar su talento y experiencia con la participación de las empresas.

Para ello se establecerá el Hub Diversidad Digital Huelva como la plataforma que permita aplicar los avances tecnológicos y digitales a las personas con discapacidad desempleadas de los municipios de la provincia y dinamizar su cualificación profesional, difundir las acciones del Hub Diversidad Digital Huelva en los municipios y así poder implementar esos conocimientos digitales en el medio rural, y explorar el talento y ampliar los conocimientos tecnológicos y digitales de las personas con discapacidad en el entorno rural.

Al mismo tiempo se pretende sensibilizar a los municipios de la provincia de Huelva para fomentar acciones que permitan avanzar hacia unos municipios inclusivos, que favorezcan el bienestar de sus vecinos. En este sentido, se llevarán a cabo diversas acciones como la divulgación del programa Hub Diversidad Digital Huelva a todos los municipios de la provincia para facilitar la participación de las personas con discapacidad de los entornos rurales, difundir los programas de formación e inclusión, que gestiona el Hub Diversidad Digital Huelva, así como presentar la guía de municipios inclusivos, que fomenta el Hub Diversidad Digital Huelva, en el Consejo de Alcaldes para fomentar su participación en la Red de Municipios Inclusivos.

Tras la firma del convenio, se ha procedido a la entrega de los diplomas acreditativos a los alumnos y alumnas de la provincia de Huelva que han participado en el curso ‘Alfabetización digital-competencias digitales básicas’.