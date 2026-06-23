Diputación entrega 30 proyectos del PFEA a 16 ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Huelva ha entregado a dieciséis ayuntamientos de la provincia los proyectos de garantía de rentas y las memorias valoradas necesarias para concurrir a la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026. En total, el Área de Planes de Innovación Local y Reto Demográfico ha redactado treinta proyectos y memorias para los municipios que solicitaron este servicio.

Las actuaciones contempladas abarcan una amplia variedad de intervenciones, entre ellas reformas de edificios municipales, adecuación de espacios para actividades culturales y sociales, construcción de puntos limpios, centros cívicos, viveros de empresas, mejoras en instalaciones deportivas, urbanizaciones, plazas, calles, caminos e infraestructuras urbanas.

Los ayuntamientos beneficiarios son los de Arroyomolinos de León, Berrocal, Cala, Castaño del Robledo, Cañaveral de León, Hinojales, Santa Olalla del Cala, Corteconcepción, Cortelazor, Lucena del Puerto, Encinasola, San Bartolomé de la Torre, Villanueva de las Cruces, Los Marines, Cumbres Mayores y Zalamea la Real.

El diputado responsable del PFEA, José Carlos Roda, ha destacado el respaldo que presta la institución provincial a los municipios durante todo el proceso de gestión del programa, desde la redacción inicial de proyectos hasta el asesoramiento técnico, administrativo y laboral, así como la supervisión de las obras y la gestión de los pagos correspondientes a materiales y maquinaria.

La convocatoria PFEA 2026 contará con una aportación del Servicio Público de Empleo Estatal de más de 16,4 millones de euros para la provincia de Huelva. A esta cantidad se suma la financiación destinada a materiales y maquinaria, que asciende a 7,38 millones de euros, aportados por la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva.

Además, la institución provincial desarrollará actuaciones propias dentro del programa en diferentes instalaciones y carreteras de su titularidad, con obras previstas en La Rábida, el complejo Vista Alegre de Huelva capital, el parque de bomberos de Almonte, Mina Concepción y distintas vías provinciales de la Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera.

Según las previsiones, el PFEA 2026 permitirá formalizar alrededor de 10.000 contratos en la provincia y generar unas 168.000 jornadas de trabajo vinculadas a cerca de 150 actuaciones repartidas por todo el territorio onubense.