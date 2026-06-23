Moguer inicia un plan de conservación del Museo al Aire Libre ‘Platero Escultura’

El Ayuntamiento de Moguer ha puesto en marcha un programa de conservación del Museo al Aire Libre ‘Platero Escultura’, una iniciativa destinada a preservar el conjunto artístico que rinde homenaje a la obra más universal de Juan Ramón Jiménez y que se ha convertido en uno de los principales atractivos culturales del municipio.

La primera intervención se ha realizado sobre la escultura de Darbón, el entrañable veterinario de Platero que aparece en el capítulo XLI de Platero y yo y al que el Nobel moguereño convirtió en un personaje de alcance universal a través de su literatura.

La obra, creada por el escultor Chiqui Díaz e inaugurada en 2015, había sufrido el desgaste propio del paso del tiempo y de su exposición permanente a la intemperie, perdiendo parte de su color original. Tras los trabajos de restauración realizados, la figura ha recuperado su aspecto inicial y vuelve a mostrar toda la riqueza cromática con la que fue concebida.

Desde el Consistorio destacan que este plan de conservación permitirá mantener en óptimas condiciones las diferentes esculturas que conforman el museo al aire libre, garantizando así la preservación de un patrimonio cultural que acerca la obra de Juan Ramón Jiménez tanto a los vecinos como a los miles de visitantes que cada año recorren las calles de Moguer.

La actuación se enmarca en la apuesta municipal por la conservación y puesta en valor de los recursos culturales vinculados al poeta moguereño, uno de los principales referentes literarios de la provincia de Huelva y de la literatura española.