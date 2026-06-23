Valverde del Camino inicia la tercera fase de exhumaciones de víctimas de la represión franquista

El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha iniciado la tercera fase de los trabajos de memoria democrática en el cementerio municipal, una intervención destinada a continuar con la localización y exhumación de víctimas de la represión franquista enterradas en distintas fosas comunes.

La actuación cuenta con una subvención de 18.000 euros concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y está siendo desarrollada por un equipo especializado de arqueólogos y antropólogos coordinado por Jesús Román.

Los trabajos se centran en la excavación y exhumación de una de las fosas localizadas durante campañas anteriores. En la intervención realizada el pasado año se recuperaron restos correspondientes a cuatro personas, aunque quedó pendiente la excavación completa de una de las fosas identificadas, sobre la que ahora se está actuando.

Una vez recuperados los restos, los especialistas llevarán a cabo los correspondientes estudios antropológicos y la toma de muestras de ADN, pasos fundamentales para avanzar en la identificación de las víctimas y facilitar su posible restitución a las familias.

Desde el Ayuntamiento de Valverde del Camino se recuerda que los familiares interesados pueden seguir contactando con el Consistorio para aportar información relacionada con las investigaciones. Asimismo, cualquier persona que considere que puede tener familiares desaparecidos y desee realizarse las pruebas de ADN puede hacerlo en cualquier momento del año, especialmente durante estas semanas aprovechando la presencia del equipo técnico en el cementerio municipal.

Con esta nueva fase, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las políticas de memoria democrática y con los principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión franquista y sus familias.