La Diputación destina 350.000 euros a subvenciones para eventos socioeconómicos en la provincia

La Diputación de Huelva ha abierto la convocatoria de subvenciones para la organización de eventos socioeconómicos durante 2026, con una dotación global de 350.000 euros. Esta iniciativa, impulsada por el Área de Presidencia, tiene como objetivo apoyar actividades que contribuyan a la promoción económica, cultural y turística de la provincia.

La convocatoria se estructura en dos líneas de ayudas: una destinada a entidades locales, como ayuntamientos y entidades autónomas, con una partida de 250.000 euros; y otra dirigida a asociaciones, federaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, dotada con 100.000 euros. Cada solicitante podrá presentar una única propuesta para un solo evento.

Podrán optar a estas subvenciones aquellos eventos que se celebren en municipios de la provincia y que cuenten con una trayectoria mínima de 20 ediciones, destacando por su impacto, singularidad y capacidad para dinamizar el territorio. Quedan excluidos los eventos deportivos, romerías, carnavales, Semana Santa, fiestas patronales o mercadillos, así como aquellos proyectos que ya reciban financiación de otras áreas de la Diputación.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la institución provincial antes del próximo 22 de abril, acompañadas de la documentación requerida. Con esta convocatoria, la Diputación refuerza su apuesta por respaldar iniciativas consolidadas que contribuyan al desarrollo económico y social de la provincia.