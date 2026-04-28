La Diputación cede la Casa Zenobia a la Real Sociedad Colombina como nueva sede

La Diputación Provincial de Huelva y la Real Sociedad Colombina Onubense han formalizado la cesión de uso de la Casa Zenobia, en el paraje de La Rábida, en un acto en el que el presidente provincial, David Toscano, ha hecho entrega de las llaves al presidente de la Colombina, Eugenio Toro.

El acuerdo, aprobado por unanimidad en el Pleno de la Diputación, contempla la cesión del inmueble por un periodo de veinte años, prorrogables por diez más, consolidando así la vinculación histórica entre ambas instituciones desde la fundación de la Colombina en 1880.

Durante el acto, Toscano ha destacado que esta iniciativa supone recuperar y dar vida a un espacio patrimonial para ponerlo al servicio de la cultura y el conocimiento, subrayando que la Casa Zenobia pasa a convertirse en un punto de referencia para la historia y la identidad de la provincia.

Por su parte, Eugenio Toro ha expresado el agradecimiento de la entidad por esta cesión, destacando que el inmueble se convertirá en un centro de investigación, divulgación y encuentro en torno al hecho colombino, abierto a la ciudadanía, investigadores y comunidad universitaria.

La Casa Zenobia, con una fuerte carga simbólica, está vinculada a figuras como Zenobia Camprubí, que residió en ella a principios del siglo XX, y el pintor Daniel Vázquez Díaz, quien la ocupó durante la realización de los frescos del Monasterio de La Rábida en 1929.

Con esta cesión, el edificio inicia una nueva etapa como sede de la Real Sociedad Colombina Onubense, reforzando el papel de La Rábida como enclave clave en la historia cultural y patrimonial de Huelva.

La iniciativa da continuidad al compromiso de la Diputación con la recuperación y puesta en valor del patrimonio, impulsándolo como herramienta para fortalecer la identidad de la provincia y proyectarla hacia el futuro.