Alájar inaugura sus nuevas cuevas turísticas a partir del 1 de mayo
El municipio de Alájar estrenará a partir del próximo 1 de mayo un nuevo recurso turístico con la apertura de sus cuevas visitables, un enclave natural que se incorpora a la oferta patrimonial y de naturaleza de la Sierra de Huelva.
Estas nuevas cuevas podrán visitarse de forma regular durante fines de semana y festivos, mientras que los martes y miércoles estarán disponibles para grupos previa reserva, facilitando así una mejor organización de las visitas.
Las entradas se podrán adquirir tanto de forma presencial en el Centro de Interpretación como a través de la web oficial o mediante reserva telefónica, lo que permitirá planificar la visita con antelación.
Con esta iniciativa, Alájar amplía su atractivo turístico con un espacio que combina valor geológico, paisajístico y educativo, consolidándose como un destino de referencia para quienes buscan experiencias vinculadas a la naturaleza.
La apertura de estas cuevas supone un impulso para el turismo local y una nueva oportunidad para descubrir el patrimonio natural de la localidad en un entorno privilegiado.