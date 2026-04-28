Alájar inaugura sus nuevas cuevas turísticas a partir del 1 de mayo

El municipio de Alájar estrenará a partir del próximo 1 de mayo un nuevo recurso turístico con la apertura de sus cuevas visitables, un enclave natural que se incorpora a la oferta patrimonial y de naturaleza de la Sierra de Huelva.

Estas nuevas cuevas podrán visitarse de forma regular durante fines de semana y festivos, mientras que los martes y miércoles estarán disponibles para grupos previa reserva, facilitando así una mejor organización de las visitas.

Apertura de las nuevas cuevas de Alájar.

Las entradas se podrán adquirir tanto de forma presencial en el Centro de Interpretación como a través de la web oficial o mediante reserva telefónica, lo que permitirá planificar la visita con antelación.

Con esta iniciativa, Alájar amplía su atractivo turístico con un espacio que combina valor geológico, paisajístico y educativo, consolidándose como un destino de referencia para quienes buscan experiencias vinculadas a la naturaleza.

La apertura de estas cuevas supone un impulso para el turismo local y una nueva oportunidad para descubrir el patrimonio natural de la localidad en un entorno privilegiado.