Corrales disfruta este fin de semana de una romería abierta, familiar y llena de convivencia

orrales cuenta ya las horas para celebrar un año más su romería en honor a Nuestra Señora Reina del Mundo y San José Obrero, una cita marcada por su carácter abierto, acogedor y familiar, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en un ambiente de convivencia.

El Ayuntamiento de Aljaraque y la hermandad han trabajado de forma coordinada durante meses para que todo esté listo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la presentación oficial celebrada en el consistorio, con la participación del alcalde, Adrián Cano; el concejal de Festejos y Tradiciones, Juan Antonio Ramos; el presidente de la hermandad, Rafael Domínguez; y la secretaria, Gema Mora.

Las distintas áreas municipales han intensificado su labor en las últimas semanas, con actuaciones de adecuación del camino y del recinto romero, así como la puesta en marcha de un dispositivo especial de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la celebración. Además, desde las concejalías implicadas se ha trabajado para asegurar la normalidad y el respeto al entorno.

El alcalde ha destacado que se trata de una romería que destaca por su ambiente cercano y participativo, donde peñas, hermandad y vecinos contribuyen a crear un espacio de encuentro. El programa comenzará con el triduo desde este miércoles, seguido de la ofrenda floral el viernes, que este año se celebrará en la plaza Rutherford tras una pequeña procesión.

El sábado tendrá lugar la misa de romeros a las 8:30 horas, tras la cual comenzará el camino hacia el recinto romero, acompañado del tradicional desayuno. Ya por la noche se celebrará el Rosario, mientras que el domingo se recibirá a las hermandades invitadas y se desarrollarán actos como la subasta de la vara del Hermano Mayor y de las flores, antes del regreso previsto a última hora del día.

Como novedad, el Ayuntamiento volverá a ofrecer un servicio gratuito de autobuses para facilitar los desplazamientos y evitar el uso del vehículo privado. Este servicio funcionará desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, retomándose durante la jornada dominical, con paradas en Corrales y Bellavista. Además, se habilitará una zona de aparcamiento con capacidad para más de 800 vehículos.

Desde la hermandad se ha agradecido la colaboración municipal, destacando el apoyo logístico y organizativo que permite que esta romería siga creciendo y consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario festivo local.