La Diputación busca respaldo para que La Rábida sea subsede de la Cumbre Iberoamericana '26

La Diputación de Huelva llevará al Senado la propuesta para que La Rábida sea designada como subsede de las reuniones y conferencias ministeriales preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el otoño de 2026 en España.

Así lo ha anunciado el presidente provincial, David Toscano, tras mantener un encuentro en el Muelle de las Carabelas con una delegación de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, encabezada por su presidente, Juan José Matarí. Toscano ha avanzado que durante este mes de marzo acudirá a Madrid para presentar formalmente el proyecto ante este órgano y recabar su apoyo institucional.

El presidente de la Diputación ha subrayado la importancia histórica y simbólica de La Rábida como punto de unión entre España e Iberoamérica, defendiendo que la Cumbre debe tener presencia “en el lugar donde todo empezó”. En este sentido, ha destacado que la candidatura pretende reforzar el papel de Huelva como espacio permanente de encuentro iberoamericano.

Según ha explicado, la Comisión se ha mostrado favorable a la propuesta y ha trasladado su disposición a respaldar la iniciativa para que alguna de las reuniones interministeriales previas a la Cumbre se celebre en el enclave rabideño.

Por su parte, Juan José Matarí ha señalado que si hay un lugar en España con significado histórico para acoger una reunión en el marco de la Cumbre es La Rábida y Palos de la Frontera, destacando su valor como espacio de unión entre ambas orillas del Atlántico desde hace más de cinco siglos.

La candidatura cuenta con el respaldo de la Declaración Institucional aprobada por la Diputación en mayo de 2025 bajo el título ‘Huelva, lugar de encuentro para la XXX Cumbre Iberoamericana’, iniciativa a la que se han sumado más de un centenar de instituciones y entidades.

La visita concluyó con la firma del presidente de la Comisión en el libro de honor del Muelle de las Carabelas, dejando constancia del apoyo a la aspiración onubense de formar parte de la agenda preparatoria de la cita iberoamericana de 2026.